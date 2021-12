In Karlsruhe und Baden-Baden kommt der Nikolaus mit Corona-Abstand

In Karlsruhe und Baden-Baden wird am Montag der Nikolaus unterwegs sein. Doch statt Herzenswärme gilt auch für den beliebtesten Heiligen der Kirche die Corona-Abstandsregel.

Die katholische Kirchengemeinde St. Nikolaus aus Karlsruhe schickt insgesamt vier Nikoläuse raus auf die Straße: Drei Männer und eine Frau wollen Kinder und auch Erwachsene mit ihrem Auftreten und kleinen Süßigkeiten im Gepäck überraschen.

Spontane Nikolaus-Begegnungen überraschen Besucher im Karlsruher Zoo

"Die überraschende Begegnung ist das Zentrale, wenn wir durch die Stadtteile laufen", sagt Organisator Sebastian Swiatkowski. Zentrale Nikolaus-Aktionen wird es nicht geben - dafür sind die Nikoläuse zum Beispiel im Karlsruher Zoo oder in den Stadtteilen unterwegs und sprechen spontan Menschen an.

Station macht der Nikolaus auch an einem Seniorenheim in Karlsruhe-Rüppurr: Wie schon im vergangenen Jahr steht der Nikolaus mit einem kleinen Chor im Hof, während die Senioren den Besuch aus ihren Fenstern heraus auf weitem Abstand betrachten.

Der Nikolaus der St. Nikolaus-Gemeinde in Karlsruhe ist im Karlsruher Stadtgebiet unterwegs. Pressestelle St. Nikolaus Gemeinde/Rau

Corona hält den Nikolaus in Karlsruhe auf Abstand

"Die Nikoläuse können ihre Masken gut unter dem Bart verstecken", sagt Swiatkowski. Aber trotzdem muss Abstand gehalten werden. Und das ist für Nikoläuse nicht so einfach. "Wenn Kinder auf einen zukommen sollte man Abstand halten, was nicht so einfach ist – das ist ein mulmiges Gefühl und man weiß nicht, wie man damit umgehen soll."

"Die Herzlichkeit, die den Nikolaus auszeichnet, ist etwas reserviert."

Mal eben für Nichten, Neffen oder Nachbarskinder den Nikolaus spielen? Das ist gar nicht so einfach - dafür gibt es spezielle Seminare, die auch die St. Nikolausgemeinde in Karlsruhe anbieten wollte. Wegen Corona mussten diese bereits im vergangenen Jahr ausfallen.

Nikolaus-Fahrer kontrolliert 2G-Nachweis in Baden-Baden

Ähnlich wird die Situation auch in Baden-Baden sein. In der Nikolauszentrale sind in diesem Jahr weniger Buchungen eingegangen als in Jahren vor der Pandemie. Neun ehrenamtliche Nikoläuse werden losgeschickt - ebenfalls auf Abstand.

Die Nikoläuse betreten kein Haus und auch Geschenke werden nicht übergeben, das müssen die Eltern übernehmen. Zudem wird vom Fahrer des Nikolaus auch von den Eltern der Kinder ein 2G-Nachweis kontrolliert. Auch wenn die Situation herausfordernd ist: "Wir wollen einfach wieder Kinder glücklich machen, auch wenn die Corona-Auflagen das alles nicht leicht machen", sagt Organisatorin Laura Frick.

"Nach einem Jahr Pause sind die ehrenamtlichen Nikoläuse aus dem Baden-Badener Stadtteil Lichtental wieder hochmotiviert."

In Bruchsal-Heidelsheim kommt der Nikolaus mit Fahrer

Auch die Bürgerwehr aus Bruchsal-Heidelsheim schickt zwei Nikoläuse von Haus zu Haus. Auch hier waren vor der Pandemie noch mehr Nikoläuse unterwegs - unter normalen Bedingungen waren 30 bis 40 Besuche eingeplant. "Im Halbstundentakt wird der Nikolaus von Haus zu Haus gefahren", sagt Gerhard Pisar, der schon seit über zwanzig Jahren selbst als Nikolaus verkleidet den Kindern in Heidelsheim eine Freude macht.

Nicht nur die Corona-Zeit stellt die Heidelsheimer Nikoläuse vor Herausforderungen. Vor einigen Jahren musste der Nikolaus selbst an Heiligabend nochmal raus. Denn die Enkelkinder einer Familie waren das erste Mal aus Südafrika zu Besuch. "Da durfte der Nikolaus als Überraschung nicht fehlen", so Pisar von der Bürgerwehr. Und es sei auch schon vorgekommen, dass der Nikolaus sich spontan ein Geschenk überlegen musste, weil die Eltern dachten, der Nikolaus bringe selbst welche mit.

Woher kommt der Nikolaus?