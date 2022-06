Niedrigwasser in Bächen und Flüssen in der Region außergewöhnlich

Die tagelange Trockenheit hat die Wasserstände in der Region Karlsruhe, Rastatt und Baden-Baden vielerorts für Mitte Juni ungewöhnlich stark sinken lassen. Das derzeitige Niedrigwasser in den Bächen und Flüssen sei außergewöhnlich niedrig für die Jahreszeit, teilte eine Sprecherin der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) in Karlsruhe mit. Die Niederschläge Anfang der Woche hätten nur an einigen Pegeln zu einem kurzfristigen leichten Anstieg der Wasserstände in den Gewässern geführt, der zumeist schon wieder abgeklungen sei.