Niedermoor Rastatt: Wie bedroht ist das Naturschutzgebiet?

Das Naturschutzgebiet Rastatter Bruch ist ein Niedermoor in der Nähe des Rheins am westlichen Stadtrand von Rastatt. Niedermoor nennt man es, weil es nahe am Grundwasser liegt. Das Moor ist Heimat für viele Pflanzen und Tiere. Aber: Das 75 Hektar große Naturschutzgebiet ist von der Austrocknung bedroht. Wissenschaftler des Karlsruher Instituts für Technologie KIT forschen derzeit, wie das Moor zu retten ist. Heute hat sich die grüne baden-württembergische Umweltministerin Thekla Walker das Moor angeschaut. Patrick Neumann war mit dabei: