Erste Saison-Niederlage für die Rutronik Stars Keltern: Am vierten Spieltag in der Basketball-Bundesliga unterlag der deutsche Meister mit 75:97 am Sonntag bei den Rheinland Lions in Bonn. Die Basketballerinnen der Lions führen so weiter ungeschlagen die Tabelle an. Am Donnerstag steht für die Rutronik Stars der EuroCup auf dem Plan. Um 18.30 Uhr empfangen die Kelterner dann die London Lions aus England.