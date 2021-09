SWR3 New Pop Festival beginnt

In Baden-Baden beginnt am Donnerstag das SWR3 New Pop Festival. Nach einer Corona-Zwangspause im letzten Jahr findet das Musik-Festival an diesem Wochenende nun zum 26. Mal statt. Bis Sonntag stehen zwölf Konzerte internationaler Nachwuchskünstler auf dem Programm. Darunter auch die Band Giant Rooks und der Sänger Tom Gregory. Die Konzerte werden wie jedes Jahr an unterschiedlichen Orten in der Stadt gespielt.

Wegen Corona werde das diesjährige New Pop Festival aber in etwas anderer Form stattfinden, so Festivalleiter Gregor Friedel. Unter anderem wird es außerhalb der Konzerte keine Veranstaltungen und keinen roten Teppich geben. Außerdem waren die Zahl der Tickets in diesem Jahr auf weniger als die Hälfte limitiert. Im Rahmen des Musik-Festivals soll es am Freitag und Samstag auch Impfaktionen der Stadt Baden-Baden geben.