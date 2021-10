Kostenlose Beratung in Klimaschutz- und Energieagentur

Das ehemalige Energieberatungszentrum in Pforzheim hat in der Innenstadt neue Räumlichkeiten bezogen. Die neue "Klimaschutz- und Energieagentur Enzkreis-Pforzheim" bietet drei Mal in der Woche kostenlose Beratung an. Zentral mitten in der City gelegen will die Klimaschutz- und Energieagentur die Beratungsstelle beim Thema Energiesparen sein, so die Verantwortlichen von Stadt und Enzkreis. Vermehrt beraten die Experten auch Kommunen und Vereine, auch Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche gibt es.