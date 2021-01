per Mail teilen

Das Städtische Klinikum Karlsruhe fasst alle Neurologiebereiche zu einem neuen Zentrum zusammen. Seit dem 1. Januar ist das sogenannte Karlsruher Neuro-Zentrum (KaNeZ) in Betrieb. Das Zentrum fasst die Bereiche Neurologie, Neurochirurgie, Neuro-Radiologie und die Neuro-Intensivstation zusammen. In Kürze sollen die Bereiche zusätzlich auch in einem einzigen Gebäude untergebracht werden. Damit sollen zukünftig Arbeitsabläufe beschleunigt werden. Gerade bei Krankheiten und Störungen im Gehirn ist laut des KaNeZ-Leiters Georg Gahn jede Minute und Sekunde wichtig, um langfristige Schäden zu verhindern. Zu den neurologischen Krankheiten zählen auch Schlaganfälle, Hirnblutungen oder Hirntumore.