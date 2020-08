Ein 27 Jahre alter Mann hat in Bruchsal ein 9-jähriges Mädchen unter einem Vorwand in seine Wohnung gelockt und sich ihm unsittlich genähert. Nach Angaben der Polizei Bruchsal hat der Mann sich am Mittwoch vor dem Kind entblößt und es oberhalb der Kleidung unsittlich berührt. Das Mädchen konnte aus der Wohnung flüchten und seine Mutter informieren. Der Verdächtige war in der Folge schnell zu identifizieren und legte ein Geständnis ab.