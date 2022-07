Am Montag ist das neue Wasserwerk "Mörscher Wald" in Rheinstetten (Kreis Karlsruhe) nach vier Jahren Bauzeit in Betrieb gegangen. Das 38 Millionen Euro teure Bauwerk ersetzt das 90 Jahre alte, frühere Wasserwerk und steht auf einem direkt angrenzenden Grundstück.

Die Stadtwerke Karlsruhe sichern mit ihrem Jahrhundertprojekt nach eigenen Angaben die Trinkwasserversorgung für die Zukunft. Davon profitieren die Stadt Karlsruhe und Gemeinden im Umland, unter anderem die Rheinstettener Ortsteile Mörsch, Forchheim und Silberstreifen, aber auch Ettlingen. "Das ist ein großer, strategischer Meilenstein für uns!" Neues Wasserwerk in Rheinstetten ist leistungsfähiger Das neue Wasserwerk "Mörscher Wald" kann in der Spitze 60.000 Liter Wasser pro Tag fördern. Im alten Wasserwerk waren es nur 24.000 Liter pro Tag. Wegen des Klimawandels rechne man mit einem steigenden Bedarf, so Heil. Video herunterladen (5,8 MB | MP4) Man schätze, dass sich die Zahl der heißen Tage in Karlsruhe verdoppeln werde. Alle vier Wasserwerke der Stadtwerke Karlsruhe versorgen 300.000 Bewohner in der Stadt und etwa 150.000 Bürger in den Umlandgemeinden. Land wappnet sich mit Masterplan für Klimawandel Das Wasserwerk in Rheinstetten ist Teil des Masterplans Wasserversorgung des Landes Baden-Württemberg, der die zukünftigen Folgen des Klimawandels bei der Trinkwasserversorgung berücksichtigt. Klimaprognosen bis 2050 legen laut Umweltministerium Baden-Württemberg nahe, dass in manchen Teilen des Landes um bis zu 20 Prozent weniger Grundwasser neu gebildet werden wird.