Neue Karlsruher Vidiaklinik wird im Januar eröffnet

per Mail teilen

Nach fünf Jahren Bauzeit steht das neue Vidia Krankenhaus in Karlsruhe kurz vor seiner Fertigstellung. Bis Ende Januar sollen alle tausend Mitarbeiter in der Steinhäuserstraße eingezogen sein.

Die neue Klinik bietet einige Superlative: Sie umfasst knapp 200 Patientenzimmer in zehn Stationen, 14 Operationssäle und einen Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach. In der neuen Klinik werden acht Fachkliniken zusammengefasst. Orthopädie, Wirbelsäulentherapie, Unfallchirurgie und Sportmedizin bilden als sogenanntes Muskoloskeltales Zentrum einen Schwerpunkt.

Die neue Karlsruher Vidia Klinik aus der Vogelperspektive Pressestelle Vidia Christliche Kliniken Karlsruhe

In Karlsruhe entsteht das größte HNO- Zentrum in Süddeutschland

Außerdem entsteht in der Steinhäuserstraße das größte HNO-Zentrum in Süddeutschland. Von geplanten 5.000 Eingriffen allein in diesem Bereich entfallen nach Angaben von Klinikdirektorin Serena Preyer allein tausend auf den Bereich Ohren. Im neuen Vidia-Krankenhaus werden das Kopf-Hals-Tumorzentrum und der Ohrenschwerpunkt Karlsruhe vereinigt.

"Durch die Größe, die wir hier erlangen, sind wir in der Lage, uns weiter zu spezialisieren, so dass wir der Bevölkerung in Karlsruhe und Umgebung ein ganz besonderes Angebot machen können."

Ein Schwerpunkt des neuen Vidia-Krankenhauses ist die Intensiv und Notfallmedizin. Die Klinik hat einen Operationsschwerpunkt und verfügt über 15 Intensivbetten in einer Abteilung. Bis zu 20.000 Operationen sollen hier im Jahr möglich sein. Wobei die ambulanten Eingriffe mit eingerechnet sind.

"Christoph 43" kehrt nach Karlsruhe zurück

Die Zahl der stationären Patienten soll die 12.000 erreichen. Der Rettungshubschrauber "Christoph 43" wird an die Klinik zurückkehren und einen festen Hangar nebst Landeplatz auf dem Dach erhalten.

"Uns ist besonders wichtig, dass das ein Gebäude ist, das einen ganz stark operativen Charakter haben wird. Deshalb haben wir die 14 Operationssäle hier und eine große Intensivstation und einen ebenso großen Aufwachraum."

Neben der Notfallversorgung ist auch die Geriatrie ein Schwerpunkt der neuen Vidia- Klinik in Karlsruhe. Gemeinsam mit der Klinik für Orthopädie bietet sie - als eine der ersten in Deutschland - interdisziplinäre Therapiemöglichkeiten für ältere Menschen. Außerdem ist das Geriatrische Zentrum Karlsruhe mit Fortbildungs- und Qualifikationsmöglichkeiten für Ärzte, Pflegekräfte und Therapeuten im neuen Vidiahaus angesiedelt.