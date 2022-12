Karlsruher Verkehrsbetriebe enthüllen neues Stadtbahn-Modell

In Karlsruhe ist am Dienstagmittag das neue Stadtbahn-Modell des TramTrain-Projekts vorgestellt worden. Bis zu 500 Fahrzeuge sollen für Deutschland und Österreich bestellt werden.

Von außen fallen vor allem die große Frontscheibe und die moderne Anzeigetafel auf. Innen sind es die grau bezogenen Sitze und das schlichte Design. Das ist er: Der sogenannte Halbzug-MockUp, der feierlich vor geladenen Gästen mit einem Countdown enthüllt wurde. Ein 22 Meter langes Modell der halben Bahn in Originalgröße.

Milliardenprojekt in schweizerischen Händen

Den Zuschlag für das Großprojekt hatte Anfang des Jahres die schweizerische Firma Stadler nach einer europaweiten Ausschreibung erhalten. In den kommenden Jahren will der Fahrzeughersteller in der spanischen Stadt Valencia TramTrains für insgesamt sechs Regionen in Deutschland und Österreich herstellen. Mit einem anschließenden Instandhaltungsvertrag belaufen sich die Kosten auf bis zu vier Milliarden Euro.

Eine Standardbahn, sechs Varianten

Bestellt haben die neuen Bahnen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe und die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) zusammen mit vier weiteren deutschen und österreichischen Verkehrsunternehmen sowie dem Land Baden-Württemberg. Das Besondere: Aus einer Standardbahn sollen später sechs unterschiedliche Varianten werden.

Teures Großprojekt soll viele Vorteile bieten

Das milliardenschwere Großprojekt soll viele Vorteile bringen. Zum einen erhoffen sich die Projektleiter künftig eine schnellere Beschaffung durch Serienproduktion sowie ein einfacheres Zulassungsverfahren. Zudem soll durch die Zusammenarbeit enorm viel Geld gespart werden.

"Die Vorteile? Ganz klar die Kostenersparnis von circa einer Million im Vergleich zu einer individuellen Beschaffung."

Alexander Wezel ist stellvertretender Gesamtprojektleiter vom Schienenfahrzeugbeschaffungsprojekt VDV TramTrain. SWR Greta Hirsch

Stadtbahn-Modell kann auf Herz und Niere überprüft werden

Bis die Bahnen aber tatsächlich auf den Schienen ihre Passagiere von A nach B bringen, wird es noch eine Weile dauern. Der AVG werden die ersten Bahnen voraussichtlich 2025 geliefert.



In den kommenden Wochen soll es aber bereits für interessierte Fahrgäste die Möglichkeit geben, zu testen, wie es sich in Zukunft mit der neuen Stadtbahn anfühlen könnte. Etwa beim Probesitzen im Stadtbahn-Modell oder beim Einsteigen. Begleitet wird das Ganze von den Projektverantwortlichen, die sich dadurch vor allem einen regen Austausch mit den Fahrgästen erhoffen.