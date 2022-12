Dichterer Takt und neue Züge - Fahrplanwechsel im Raum Karlsruhe

Zum Fahrplanwechsel am Sonntag treten im Bereich des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV) Fahrplanänderungen in Kraft. Gleichzeitig setzt die Deutsche Bahn in der Region neue Fahrzeuge ein.

Ab dem Fahrplanwechsel gilt ein neues Linienkonzept von Albtalverkehrsgesellschaft (AVG) und DB Regio für das Karlsruher Netz. Die AVG fährt weiter mit den gelben Stadtbahnen in die Innenstädte von Karlsruhe oder Heilbronn. Die DB Regio bietet künftig zwischen Kraichgau, Karlsruhe, Rastatt und dem Murgtal schnellere Verbindungen mit neuen weiß-gelb-grauen Regionalexpresszügen, die früher Eilzüge hießen. Einige S-Bahn-Verbindungen der AVG fallen dadurch weg. Neue und bequemere Züge der Deutschen Bahn Durch die Neuordnung werden laut KVV die Takte dichter und es gibt in den schnelleren Zügen der Deutschen Bahn mehr Platz für Fahrgäste und Fahrräder. Die 13 neuen fünfteiligen Züge der DB Regio haben 279 Sitzplätze. 40 Fahrräder finden darin Platz. Weitere sechs neue dreiteilige Fahrzeuge bieten 150 Sitzplätze und 24 Fahrradstellplätze. Neue Mehrzweckbereiche der Züge sollen den Transport von Fahrrädern, Kinderwagen und Rollstühlen vereinfachen. Das neue Liniennetzkonzept hat das baden-württembergische Verkehrsministerium erarbeitet. An den Tarifen ändert sich durch die Veränderungen im Netz nichts. "Durch den Fahrplanwechsel und die modernen Züge der DB Regio werden in Karlsruhe deutliche Verbesserungen durch schnellere und attraktive Verbindungen im regionalen Schienenverkehr umgesetzt." Auch einzelne Haltestellen werden umbenannt Im neuen Fahrplan gibt es eine Vielzahl von kleineren und größeren Veränderungen bei Ankunftszeiten, Dichte der Takte und Fahrtdauer. Der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) empfiehlt seinen Kunden, sich darüber zu informieren, ob und was sich im Einzelnen auf den Linien im Bus- und Bahnverkehr im neuen Fahrplan geändert hat. Im Zuge des Fahrplanwechsels werden im Raum Baden-Baden und in Rheinstetten-Mörsch auch einige Haltestellen umbenannt. "Mit der AVG kommt man in die Innenstadt, mit der DB schnell zum Hauptbahnhof – so lässt sich einfach unterscheiden, welche Bahn künftig wo fährt." Bald schnelle Verbindung zwischen Straßburg, Südpfalz und Baden Mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag fällt auch der Startschuss für das französische Verkehrskonzept Régional-Express-Métropolitain-Européen (REME) im Raum Straßburg. Das Konzept bringt mehr und schnellere Bahnverbindungen zwischen der Stadt und der Region Straßburg. In einem nächsten Schritt sind sieben neue oder verbesserte grenzüberschreitende Verbindungen des REME nach Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg vorgesehen, darunter auch nach Neustadt an der Weinstraße, nach Wörth und nach Karlsruhe. Bereits am 12. Dezember nimmt die erste Busverbindung zwischen Rastatt und Soufflenheim/Seltz im Nordelsass ihren Betrieb auf.