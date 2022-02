Neues Forschungsprojekt des KIT zu Corona im Abwasser

In einem neuen Forschungsprojekt am KIT soll bundesweit das Abwasser mit Blick auf Corona-Viren überwacht werden. Dadurch könnten steigende Infektionszahlen und neue Virusvarianten schneller bemerkt werden. In dem neuen Projekt sollen zunächst die Daten von 20 Standorten gebündelt werden. Die Stadt Karlsruhe lässt bereits seit zwei Jahren das Abwasser untersuchen. Durch die Ausscheidungen der Infizierten landen Virus-Teile im Abfluss. Bei der Untersuchung des Abwassers können so Infektionswellen rund zehn Tage früher bemerkt werden, noch bevor die Infizierten von Gesundheitsämtern erfasst sind. Durch die Überwachung könnten auch neue Virusvarianten früher entdeckt werden. Projektpartner sind unter anderem das Umweltbundesamt und das Robert-Koch-Institut.