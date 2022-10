Neues Gründerzentrum in Karlsruhe eröffnet

per Mail teilen

Das Gründerzentrum des Cyber-Forums befindet sich in der Karlsruher Oststadt auf dem Areal der Hoepfner-Brauerei. Es bietet rund 3.600 Quadratmeter Fläche mit Produktionshalle. Mit dem neuen Zentrum werde Karlsruhe als Hotspot für hochgradig innovative Startups gestärkt, betonte Ministerpräsident Winfried Kretschmann bei der Eröffnung. Der Smart Production Park hat insgesamt 3,2 Millionen Euro gekostet, zwei Drittel trägt die Stadt, ein Drittel das Land. Im Gründerzentrum sollen laut Cyber-Forum Unternehmen Platz finden, die an der Schnittstelle zwischen IT und Produktion arbeiten. Auch die Digitalisierung des Mittelstands soll hier gefördert werden.