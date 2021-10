Neues Buch dokumentiert Überlebende des Konzentrationslagers Gurs

per Mail teilen

Zum 81. Jahrestag der Deportation von Jüdinnen und Juden nach Südfrankreich hat die Israelitische Religionsgemeinschaft Baden ein Buch mit neuen Recherchen veröffentlicht. Darin warden erstmals Namen von Kindern und Jugendlichen genannt, die aus dem Lager gerettet werden konnten. Das Buch von Gerhard und Brigitte Brändle erzählt Geschichten von Geretteten und ihren Rettern und zeigt Fotos. Sie seien Leuchttürme der Hoffnung, so die Autoren und verdienten ein Denkmal. Das Buch ist über die Israelitische Religionsgemeinschaft Baden erhältlich. Am 22. Oktober 1940 verschleppten die nationalsozialistischen Machthaber etwa 6.500 Jüdinnen und Juden aus Baden, der Pfalz und dem Saarland ins Lager Gurs in Südfrankreich.