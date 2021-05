Der KSC will künftig im neuen Wildparkstadion auch ein neues Bezahlsystem einführen. Dafür hat der Verein eine Partnerschaft mit dem mobilen Zahlungsanbieter "Bluecode" abgeschlossen. Bereits in der kommenden Saison sollen Fans und Besucher das Bezahlsystem an bestimmten Punkten im Stadion und später auch über die KSC-App nutzen können. Das mobile Bezahlsystem soll beispielsweise im Fanshop, an den Stadion-Kiosken und auch zum Kauf von Tickets verwendet werden können. Das Bezahlsystem kommt bisher in der Mannheimer SAP-Arena, aber auch bei den Bundesliga-Clubs 1. FC Köln und FC Augsburg zum Einsatz.