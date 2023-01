per Mail teilen

Die Meldung ist eigentlich Stammgast bei uns in den Verkehrsnachrichten. Auf der A8 bei Pforzheim kommt es täglich zu Staus und stockendem Verkehr - der Grund: hier wird die Autobahn von vier auf sechs Spuren ausgebaut - Kosten aktuell rund 340 Millionen Euro. Aber was passiert da eigentlich genau und was kommt da noch auf uns zu? Diese Fragen soll ein neues Besucherzentrum beantworten, das heute eingeweiht wurde. SWR-Reporter Matthias Stauss war für uns dort.