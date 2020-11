Markus Lüpertz hat für sein Karlsruher U-Bahn-Kunstprojekt "Genesis - Sieben Tage des Herrn" eine neue Produktionsstätte gefunden. Nach dem Ende der Zusammenarbeit mit der Karlsruher Majolika soll nun die Keramik-Manufaktur in Zell am Harmersbach (Ortenaukreis) die Lüpertz-Tafeln fertigen. Der Wechsel sei wegen fehlender organisatorischer und personeller Ressourcen auf Wunsch der Karlsruher Majolika nötig geworden, so der Verein "Karlsruhe Kunst Erfahren", der das Projekt fördert und organisiert. Die geplanten 14 tönernen Kunstwerke sollen in sieben U-Bahn-Stationen in Karlsruhe ausgestellt werden. Sie kosten rund eine Million Euro, die hauptsächlich durch Spenden aufgebracht werden. Eine in Karlsruhe gefertigte Tafel sei schon fertig und eingebaut. Jede der restlichen noch zu fertigenden 13 Keramikreliefs wiegt rund 1,5 Tonnen und besteht aus mehreren Platten.