per Mail teilen

Mit einem Ampel-Pilotprojekt will die Stadt Karlsruhe die Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer verbessern. Bei dem durch die Hochschule Karlsruhe wissenschaftlich begleiteten Projekt wird an zwei Standorten eine dauergrüne Ampel für Fußgänger und Radfahrer installiert. Erst, wenn sich ein Auto nähert, schaltet die Ampel auf Rot. Eine erste Bewertung soll noch in diesem Jahr vorliegen.