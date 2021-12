Fahrplan des KVV ändert sich wegen Eröffnung des U-Bahn Tunnels

per Mail teilen

Zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember treten im Bereich des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV) zahlreiche Änderungen in Kraft. Das liegt auch an der Eröffnung des Karlsruher Stadtbahntunnels mit einem neuen Liniennetzkonzept.

Der neue Tunnel in der Karlsruher Innenstadt führt bis weit in die Region hinaus zu veränderten Fahr- und Anschlusszeiten. Künftig werden auf den Stadtbahnlinien im Tunnel nur noch neuere barrierefreie Fahrzeuge zum Einsatz kommen. Gleichzeitig bietet der KVV zwei neue digitale Tarife an, die nur mit der Handyapp kvv.regiomove zu buchen sind und eine Homezone und einen Luftlinientarif beinhalten. Der myshuttle-Service wird ausgeweitet. Der KVV rät seinen Kunden vor der ersten Fahrt ab dem 12. Dezember die elektronische Fahrplanauskunft auf www.kvv.de zu nutzen.