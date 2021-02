Der ehemalige Direktor der Berliner Nationalgalerie, Udo Kittelmann, ist neuer künstlerischer Leiter am Museum Frieder Burda in Baden-Baden. Das teilte das Museum am Montag mit. Als Mitglied des Kuratoriums sei Kittelmann der Stiftung Frieder Burda schon lange verbunden, heißt es in der Mitteilung. Höhepunkt in diesem Jahr soll die für 27. März geplante Ausstellung „Russischer Impressionismus“ werden.