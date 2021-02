In Karlsruhe ist nach Angaben der Stadt eine neue Lieferung mit Impfstoffdosen eingetroffen. Daher können wie geplant am Samstag und am kommenden Mittwoch jeweils zwischen 10 und 12 Uhr neue Termine auf www.impfterminservice.de für das Zentrale Impfzentrum in der Messe Karlsruhe und die Kreisimpfzentren eingestellt werden.