Neuer Fahrplan in der Region Karlsruhe

Im neuen Linienkonzept werden aus zwei Netzen in der Region Karlsruhe eines. Mit den weiß-gelb-grauen Regionalexpresszügen kommt man schneller zum Hauptbahnhof. Mit den S-Bahnen der AVG schneller in die Innenstadt, heißt es in einer Mitteilung. Dabei sollen sich Fahrgäste über Veränderungen im Fahrplan vertraut machen, es könne je nach Verbindung ein anderes Verkehrsunternehmen zuständig sein. Durch die Neuordnung verdichtet sich der Takt und das Sitzplatzangebot wächst. An den Tarifen ändert sich nichts. Mit dem neuen Konzept sei der Fortbestand des Karlsruher Modells für den Nahverkehr für weitere 15 Jahre gesichert.