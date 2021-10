Elefantenkuh Saida im Karlsruher Zoo angekommen

per Mail teilen

Die neue Elefantenkuh Saida ist in der Nacht im Karlsruher Zoo eingetroffen. Das 48 Jahre alte Tier lebt künftig gemeinsam mit Jenny in der Altersresidenz für Asiatische Elefanten.

Sie ist da: Die 4,6 Tonnen schwere neue Bewohnerin Saida ist gegen Mitternacht im Karlsruher Zoo eingetroffen. Zunächst sei das Tier etwas skeptisch gewesen, was sie denn erwartet, aber Saida habe bereits die ersten Leckerlis angeommen: Karotten und Brötchen.

"Saida geht es gut!"

Elefantin Saida mit Pflegern im Karlsruher Zoo SWR Markus Bender

Auf einem Tieflader durch die Nacht von Leipzig nach Karlsruhe

Auf einem Tieflader in einem speziellen Container ist die 48 Jahre alte Elefantenkuh nach Karlsruhe transportiert worden. Von Leipzig aus ging es am Dienstagnachmittag dann nach Karlsruhe. "Der Transport lief schneller als gedacht", so Deible.

Noch in der Nacht wurde der Container samt Tier mit einem großen Kran über das Elefantenhaus in die Anlage gehievt, um den Neuankömmling in den Stall zu bringen. "Hier kann sie sich die nächsten Tage eingewöhnen und erst einmal zur Ruhe kommen", sagt Zoodirektor Matthias Reinschmidt. Bis dahin bleiben dann auch noch zwei Tierpfleger aus dem Leipziger Zoo bei dem Elefanten.

Im Container ging es durch die Nacht von Leipzig nach Karlsruhe. Pressestelle Zoo Karlsruhe

Klappt das Zusammenleben mit Elefantendame Jenny?

Saida kam 2006 zusammen mit ihrer Tochter Salvana aus dem Hamburger Tierpark Hagenbeck nach Leipzig. Nach Angaben des Karlsruher Zoos hat sie ein gutes Verhältnis zum Menschen. Mit anderen Elefanten war das Zusammenleben dagegen eher schwierig.

"Wir hoffen dennoch, dass sich zwischen den beiden Tieren mit der Zeit eine Zweckgemeinschaft bildet, bei der sie auch gemeinsam auf der Anlage stehen können."

Die Karlsruher Elefantenanlage eignet sich für eine behutsame Annäherung der beiden besonders gut, denn man kann sie in mehrere Bereiche aufteilen. So können sich die Tiere vor einem direkten Kontakt langsam besser kennenlernen. Auch wenn Jenny den neuen Elefanten noch nicht gesehen hat, wird sie die Ankunft wohl mitbekommen haben. "Elefanten kommunizieren über eine eigene Frequenz", sagt Deible.

Haltungsform des geschützten Kontakts

Der Zoo Karlsruhe will seine Altersresidenz für Elefanten in den kommenden Jahren auf einen geschützten Kontakt umstellen. Bei dieser Haltungsform findet der Kontakt zwischen Mensch und Tier nur noch durch eine schützende Barriere statt. Tierschützer fordern diese Haltungsform schon länger und der Verband der europäischen Zoos möchte sie bis 2030 in allen Tiergärten umsetzen.