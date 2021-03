Der Enzkreis und Pforzheim werden mit einem neuen Rettungshubschrauber angeflogen. "Christoph 51" der DRF Luftrettung hat dafür seinen Betrieb am Standort Stuttgart aufgenommen. Er hat fünf Rotorblätter und kann damit nach Unternehmensangaben mehr Last aufnehmen, gleichzeitig fliegt er stabiler. In den vergangenen Wochen wurde der Hubschrauber dafür am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden mit dem entsprechendem Equipment ausgerüstet.