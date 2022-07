per Mail teilen

Klaus Eckert ist der neue Bürgermeister in Durmersheim (Landkreis Rastatt). Er bekam am Sonntagabend in der Stichwahl 47 Prozent der Stimmen. Im ersten Wahlgang hatte keiner der Bewerber die Mehrheit bekommen, die Wahlbeteiligung lag bei etwa 43 Prozent.