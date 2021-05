An der Bernhardus-Kirche in Baden-Baden hat es am Pfingstwochenende erneut einen Brandschaden gegeben. Nach Mitteilung der Polizei wurde eine Seitentür der Kirche beschädigt.

Wie es zu dem Feuer kam, ist nach Angaben der Polizei bisher unklar. Es werde aber geprüft, ob das Feuer absichtlich gelegt wurde. Ende März hatte es in dem Gotteshaus schon einmal gebrannt. Die Polizei geht nun der Frage nach, ob zwischen beiden Vorfällen ein Zusammenhang bestehen könnte. In der St. Bernhard Kirche in Baden-Baden hat es erneut gebrannt SWR Die Kirche St. Bernhard ist seit dem ersten Brandanschlag vor Ostern für den Publikumsverkehr nicht mehr offen. In der Nacht vom 24. auf den 25. März hatten Unbekannte einen Brandsatz durch das Fenster in einer Tür in die Sakristei geworfen. Dabei entstand vor allem ein Rußschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro. Polizei prüft Zusammenhänge Nach dem Anschlag kurz vor Ostern jetzt also ein erneuter Brand unmittelbar vor dem Pfingstfest: Das Feuer enstand ungefähr 50 Meter entfernt von dem ersten Brand an einer weiteren Tür der Kirche. St. Bernhard-Kirche bleibt erst einmal zu Im Innern ist St. Bernhard über und über mit Ruß verschmutzt. Eine Reinigungsfirma hat die gröbsten Schäden beseitigt. Allerdings bleibt die Bernharduskirche auf unbestimmte Zeit geschlossen, weil immer noch nicht alle Spuren beseitigt werden konnten.