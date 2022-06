Neuer OB Dietmar Späth tritt sein Amt an

Der neue parteilose Baden-Badener Oberbürgermeister Dietmar Späth hatte am Freitag seinen ersten Arbeitstag. Der Tag im Rathaus stand vor allem im Zeichen des Kennenlernens der Mitarbeiter. Danach trat er vor die Presse. Er wolle in den kommenden acht Jahren vor allem für die Belange der Bürgerinnen und Bürger der Stadt da sein. Die Unesco-Welterbe-Stadt Baden-Baden wolle er touristisch voranbringen, sie solle weiterhin im Zeichen der Kultur stehen, aber auch für junge Menschen noch interessanter werden, so Späth. Der 59-jährige Dietmar Späth, der 28 Jahre lang Bürgermeister von Muggensturm war, will bald mit seiner Familie in die Kurstadt umziehen.