Neuer Autotunnel in Karlsruhe mindestens bis Dienstagmittag gesperrt

Der neue Autotunnel der Kombilösung unter der Karlsruher Kriegsstraße ist seit Montag wegen einer technischen Störung in Richtung Osten gesperrt. Grund ist ein defektes Kabel.

Der Autotunnel ist nach Angaben der Stadt in Richtung Osten bis auf weiteres geschlossen. Wie ein Sprecher der Stadt auf SWR-Anfrage mitteilte, soll die Sperrungen mindestens bis Dienstagmittag andauern.

"Die genau Ursache für den Defekt ist noch unklar. Wir rechnen damit, dass die Sperrung mindestens bis Dienstagmittag andauert."

Keine Funkverbindung für Rettungskräfte im Notfall

Grund für die Sperrung ist laut Stadt ein defektes Funkkabel, das die Kommunikation der Rettungskräfte im Tunnel gewährleistet. Im Notfall wäre eine Verständigung über Funk nicht möglich. Aufgrund des dadurch entstehenden Sicherheitsrisikos bleibt der Kriegsstraßentunnel in Fahrtrichtung Osten so lange gesperrt, bis der Schaden behoben ist. Der Hersteller des Kabels sei bereits kontaktiert und mit der Problemlösung beauftragt worden, so die Stadt Karlsruhe gegenüber dem SWR.

Immer wieder Probleme mit dem neuen Karlsruher Autotunnel

In Richtung Westen bleibt der Tunnel weiter für den Verkehr geöffnet. Der Autotunnel unter der Kriegsstraße war erst vor wenigen Wochen nach rund zehnmonatiger Verzögerung für den Verkehr freigegeben worden. Immer wieder hatte es Probleme gegeben, die zu Verschiebungen des Eröffnungstermins führten. Zunächst gab es Engpässe bei der Lieferung elektronischen Materials. Dann wurde unmittelbar vor der geplanten Eröffnung eine Lüftungsturbine durch Vogelschlag zerstört.