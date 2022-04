Die Polizei in Neuenbürg (Enzkreis) hat einen 35-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Zusammenhang mit wiederholten lauten Knallgeräuschen in der Region stehen könnte. Bewohner hatten am Montagabend weitere Ruhestörungen durch Knallgeräusche bei der Polizei gemeldet. Bei der Fahndung kontrollierten die Einsatzkräfte zwei Männer. Einer führte mehrere illegale Sprengkörper und Betäubungsmittel mit sich. Die Beamten beschlagnahmten die Gegenstände und nahmen den 35-Jährigen vorläufig fest. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zu einem weiteren Knallgeräusch kam es gegen 1 Uhr nachts. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Mann aber noch in der Obhut der Einsatzkräfte. Ob er für die zurückliegenden Lärmbelästigungen in Neuenbürg verantwortlich ist, wird untersucht. In Bezug auf seinen Begleiter ergab die Kontrolle keinen konkreteren Verdacht, weshalb der Mann wieder entlassen wurde.