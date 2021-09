Neue und alte Bundestagsabgeordnete aus der Region

per Mail teilen

Nach Auszählung der Stimmen steht fest, welche regionalen Kandidatinnen und Kandidaten über die Landeslisten in den Bundestag einziehen. Neben den Direktkandidaten Kai Whittaker, Olav Gutting, Gunther Krichbaum, Nicolas Zippelius (alle CDU) und Zoe Mayer (Grüne), werden sieben weitere Kandidaten über die Landesliste in Berlin vertreten sein. Große Freude beim Karlsruher SPD-Kandidaten Parsa Marvi: Es war die dritte Bundestagswahl, bei der er antrat und dieses Mal ist er über die Landesliste eingezogen. Fast schon gesetzt waren Katja Mast aus Pforzheim und Gabriele Katzmarek (beide SPD) aus dem Wahlkreis Rastatt. Auch FDP-Landeschef Michael Theurer konnte sich sicher sein, mit Listenplatz eins in den Bundestag einzuziehen. Zittern mussten die Pforzheimer Grüne Stephanie Aeffner und der Karlsruher AfD-Abgeordnete Marc Bernhard, aber auch sie sind im Bundestag, genauso wie der Pforzheimer Politneuling Rainer Semet von der FDP.