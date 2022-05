Fertigteile für neue Straßenbrücke über die Rheintalbahn werden montiert

per Mail teilen

Am Wochenende werden erste Teile der neuen Straßenbrücke über die Rheintalbahn bei Rastatt-Niederbühl eingehoben. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Juni 2023. Insgesamt vier Brückenteile hebt die Deutsche Bahn in den beiden Nächten von Samstag bis Montag ein. Die Fertigteile sind jeweils circa 14,5 Meter lang, 2,2 Meter breit und wiegen etwa 16 Tonnen. Die Elemente bilden den sogenannten Überbau für den Abschnitt der Brücke, der über die Rheintalbahn führt. Weitere Teile, die dann über die Neubaustrecke führen, kommen im Juli. Seit November 2021 baut die Deutsche Bahn die Brücke am Südportal des Tunnels Rastatt über die Rheintalbahn und die Neubaustrecke. Inklusive Rampen wird die Brücke rund 440 Meter lang. Insgesamt investiert die Deutsche Bahn 5,8 Millionen Euro.