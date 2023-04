Neue Sterne in der Region Karlsruhe

Karlsruhe hat in der neuen Ausgabe des Guide Michelin ein Zwei-Sterne-Restaurant. Das „Sein“ wurde mit dem zweiten Stern ausgezeichnet, nachdem das kleine Restaurant im Jahr 2019 den ersten Stern bekam. Einen neuen ersten Stern gab es für „das garbo im Löwen“ in Eggenstein. Alle anderen Sternrestaurants in der Region haben ihre Auszeichnungen gehalten, darunter Schwyzers Gourmet Restaurant in Waldbronn, der Erbprinz in Ettlingen, zeitgeist in Weingarten, Tawa Yama Fine in Karlsruhe, le Jardin de France In Baden-Baden und Werners Restaurant in Gernsbach. Insgesamt hat der Südwesten bei der Verleihung besonders gut abgeschnitten.