Bürgermeisterwahl ohne absolute Mehrheit - zweiter Wahlgang nötig

Bei der Bürgermeisterwahl in Oberhausen-Rheinhausen (Kreis Karlsruhe) hat der unabhängige Kandidat Manuel Scholl die absolute Mehrheit knapp verfehlt. Der 41-Jährige kam nach Auszählung der Stimmen am Sonntagabend auf 48,5 Prozent, gefolgt von Nastassia Di Mauro mit 29,9 Prozent. Am 12. Dezember wird erneut gewählt, dann reicht auch die einfache Mehrheit für einen Sieg aus. Mehr als 7.800 Wahlberechtigte waren am Sonntag aufgerufen, einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin zu wählen. Insgesamt hatten sich sieben Kandidierende beworben, zwei Frauen und fünf Männer. Der bisherige Amtsinhaber Martin Büchner (Freie Wähler) ist nach 24 Jahren nicht mehr zur Wahl angetreten.