Die SPD-Gemeinderatsfraktion in Karlsruhe hat Yvette Melchien zur neuen Vorsitzenden gewählt. Die Neuwahlen standen turnusmäßig an und waren notwendig, weil der langjährige Fraktionschef Parsa Marvi seit September Bundestagsabgeordneter ist und sein Stadtratsmandat Ende des vergangenen Jahres niederlegte. Für Marvi rückt der Durlacher David Hermanns in den Gemeinderat nach.