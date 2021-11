Neue Regeln in Wildpark und Museen

In der Pforzheimer Stadtbibliothek, den städtischen Museen und im Wildpark gelten nach dem Inkrafttreten der Corona-Warnstufe in Baden-Württemberg neue Regeln. In der Bibliothek und den Museen gilt weiterhin die 3G-Regel, allerdings ist jetzt ein PCR-Test nötig, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Auch im Wildpark Pforzheim gilt ab sofort die 3G-Regel. Da der Wildparkbesuch an der frischen Luft stattfindet, genügt allerdings ein Antigen-Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf.