Tonnenweise Champignons aus Pilzzuchtanlage in Philippsburg

Die Kleinstadt Philippsburg wird zur Pilz-Metropole. Seit gut zwei Wochen werden dort am Ortsrand in neu gebauten Industriehallen Champignons gezüchtet und geerntet. Noch ist nicht alles fertig gebaut in Philippsburg. Die braunen und weißen Champignons schießen aber schon wie die sprichwörtlichen Pilze aus dem Boden.