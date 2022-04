Am Freitag übernimmt Heike Springhart die Leitung der Landeskirche mit rund 1,1 Millionen evangelischen Christen. Die Pforzheimer Theologin folgt auf Jochen Cornelius-Bundschuh.

Offenheit und den Dialog mit allen kirchlichen Ebenen hat die neue Bischöfin als Leitlinien für ihr Amt angekündigt. Die 47-jährige Kirchenfrau wirbt für eine zuversichtliche und menschenfreundliche Kirche. Demnächst stehen Antrittsbesuche in allen Regionen an.

Erste Frau im Amt der Bischöfin

Heike Springhart ist die erste Frau im Amt der Bischöfin der Evangelischen Landeskirche in Baden. Seit zwei Jahren ist sie Pfarrerin der Johannesgemeinde in Pforzheim. Davor hat die Professorin das theologische Studienhaus in Heidelberg geleitet. Dort leben und studieren junge Leute gemeinsam.

Kirchenfrau auf Augenhöhe

In einem Text der Evangelischen Landeskirche in Baden ist zu lesen, Springhart begegne den Menschen auf Augenhöhe, egal ob beim Gemeindefest auf dem Dorf oder im theologischen Diskurs an der Universität. Die evangelische Theologin wisse um die Sorgen des Alltags, gleichzeitig wahre sie den Durchblick auch bei komplexen, theologischen Fragestellungen.

"Hoffnungsstur und glaubensheiter"

"Kirche muss in den entscheidenden Momenten des Lebens für die Menschen da sein", sagte die neue Landesbischöfin. Sie will "Kirche, in ihrer bunten Vielfalt gestalten". Die Kirche solle Menschen im gesellschaftlichen Wandel ermutigen und konstruktive Impulse setzen, erklärte die 46-Jährige, die sich als selbst als "hoffnungsstur und glaubensheiter" beschreibt.

"Mein Herz schlägt für eine Kirche, die aus der Kraft des Evangeliums lebt, die kraftvoll feiert und die sich öffentlich hören und sehen lassen kann."

Landessynode wählte Springhart Ende 2021

Gewählt wurde sie von der Landessynode bereits Mitte Dezember. Seitdem stimmte sie mit ihrem Vorgänger Cornelius-Bundschuh die Übergabe der Amtsgeschäfte ab. Die offiziellen Feierlichkeiten zu ihrem Amtsantritt mit Gottesdienst und Empfang folgen am 10. April und werden vom SWR-Fernsehen live aus der Karlsruher Stadtkirche übertragen.

Cornelius-Bundschuh geht in Ruhestand

Springharts Vorgänger im Amt, Cornelius-Bundschuh, ist zum 31.März vorzeitig in den Ruhestand getreten. Er war seit 2014 Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in Baden und hätte das Amt noch bis 2024 ausüben können. In einer Mitteilung des Oberkirchenrates wurde Cornelius-Bundschuh mit den Worten zitiert, er werde bald 65 und möchte mehr Zeit für seine Familie haben. Ende 2019 musste der scheidende Bischof wegen eines Herzinfarktes ins Krankenhaus.

dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Uli Deck

Zukunft fröhlich gestalten

Heiter und gelassen will Springhart die Kirche in Baden in den nächsten zwölf Jahren durch den Transformationsprozess führen, der ihrer Einschätzung nach längst begonnen hat:

"Wir haben die Zukunft nicht in der Hand, sie ist Gottes Sache. Aber wir gestalten sie - fröhlich, mit Zuversicht und Mut."

Studierte Theologin die gerne reist, fotografiert und liest

Springhart wurde 1975 in Basel geboren, wuchs in der kleinsten Gemeinde Baden-Württembergs in Böllen (Kreis Lörrach) auf und absolvierte ihr Abitur 1994 in Schönau im Schwarzwald. Sie studierte Evangelische Theologie in Bethel, Leipzig, Basel und Heidelberg, war zu Studienaufenthalten in den USA und unter anderem an der Universität in Heidelberg- wissenschaftlich tätig. Privat liebt es die allein lebende Theologin zu reisen. Dabei beobachtet sie gerne kleine Absurditäten des Alltags, die sie mit der Kamera festhält. Sie liest gerne Bücher und trifft sich mit Freunden.