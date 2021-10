Nach dem Erfolg der vergangenen Impfaktionen der Agentur für Arbeit in Karlsruhe findet am Freitag eine weitere Sonder-Impfaktion statt. Am Mittag können sich Bürgerinnen und Bürger ab 12 Jahren von 13 bis 18 Uhr im Jobcenter Karlsruhe gegen das Corona-Virus impfen lassen. Jugendliche unter 18 Jahren müssen dabei in Begleitung eines Erziehungsberechtigten sein. Sie bekommen ausschließlich den Impfstoff von Biontech.