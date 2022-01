Am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) werden neue Verbindungen nach Gran Canaria, Hurghada, Izmir, Agadir, Faro, Lissabon, Sofia, Stockholm-Arlanda und Valencia angeboten. Ab Juni gibt es zusätzlich Charterflüge nach Heraklion und Rhodos. Der Flughafen bietet 37 Nonstop-Verbindungen in 20 Länder mit über 100 wöchentlichen Abflügen an. Das Passagieraufkommen am FKB stieg im letzten Jahr im Vergleich zu 2020 um über 54% auf 618.687 Fluggäste.