Neue Erdölprobebohrungen verzögern sich

Die ursprünglich für dieses Jahr geplanten neuen Ölprobebohrungen in Weingarten (Kreis Karlsruhe) verschieben sich auf das nächste Jahr. Nach Angaben des Freiburger Bergamtes laufen Anträge für bis zu sieben weitere Probebohrungen. Nachdem bereits vor drei Jahren in Weingarten bei einer ersten Probebohrung ein vielversprechendes Ölfeld in rund 900 Metern Tiefe gefunden worden war, will die Heidelberger Firma Rheinpetroleum nun erkunden, welche Ausmaße das Ölfeld im Weingartener Untergrund hat. Letztlich geht es um die Frage der Ergiebigkeit. Die Firma Rheinpetroleum hofft, in Weingarten irgendwann eine Tagesproduktion von bis zu 30.000 Litern Öl zu erreichen. In Weingarten wurde bis zum Jahr 1964 schon einmal Erdöl gefördert.