Neue EnergieQuartiere in Rüppurr und Weiherfeld-Dammerstock

Die Stadtteile Rüppurr und Weiherfeld-Dammerstock werden in den kommenden drei Jahren zu neuen EnergieQuartieren der Stadt Karlsruhe. Ein ganzheitliches Konzept soll die Wärme- und Energieversorgung sowie die Mobilität klimagerechter machen. Nach dem Motto "global denken, lokal handeln" will die Bürgerinnen und Bürger von Rüppurr und Weiherfeld-Dammerstock bei der energetischen Sanierung von Gebäuden, beim Ausbau erneuerbarer Energien und bei neuen Mobilitätskonzepten unterstützen. Im Rahmen des Projekts bietet sie allen interessierten Hauseigentümern eine kostenfreie individuelle Beratung durch einen Energieexperten an und zeigt Fördermittel auf. In den kommenden Jahren sollen alle Karlsruher Stadtteile zu solchen EnergieQuartieren werden.