Seit dieser Woche leben im Karlsruher Zoo zwei neue Eisbären: Charlotte und Blizzard. Eisbär Kap, der seit dem Tod von Nika allein im Karlsruher Zoo lebte, zog nach Hamburg um.

Die fünfjährige Charlotte kommt aus dem Erlebnis-Zoo in Hannover, der 13-jährige Blizzard kommt aus dem Tierpark Hagenbeck, der Zoo, in dem Kap jetzt lebt. Der Grund für den Tausch: Kap soll in Hamburg für kleine Eisbärbabys sorgen. Schade, findet man in Karlsruhe.

"Wir hätten gerne mit ihm hier in Karlsruhe gezüchtet." Matthias Reinschmidt, Karlsruher Zoodirektor

Keine Eisbärzucht in Karlsruhe geplant

Der Zuchtbuchkoordinatorin traf aber eine andere Entscheidung und so kam Kap nach Hamburg und Blizzard nach Karlsruhe. In Karlsruhe wird man also künftig keine Eisbären züchten. Blizzard ist unfruchtbar und das Weibchen Charlotte hat keine Empfehlung aus dem Zuchtbuch, das die Zucht in Zoos koordiniert.

Hoffen auf die Zukunft

Dennoch freut sich Reinschmidt über die Neuzugänge und drückt dem Hamburger Zoo die Daumen. Man bleibe aber mit dem Zuchtbuchführer im Gespräch, so dass sich vielleicht in Zukunft wieder Zuchtmöglichkeiten in Karlsruhe ergeben.

Zartes Kennenlernen durch Gitterstäbe

Das neue Pärchen hat sich schon kennengelernt, allerdings bisher nur durch Gitterstäbe. Nach einigen Tagen Eingewöhnungszeit dürfen sie bald auch gemeinsam auf die Anlage. Und der Karlsruher Zoo hat eine Attraktion mehr.