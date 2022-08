Hunde brauchen Auslauf - und wenn sie dabei auch mal unangeleint herumtoben können, dann freuen sie sich um so mehr. In einer Stadt ist das aber nicht immer so einfach möglich. In Karlsruhe gibt es jetzt einen solchen Platz: dort wurde eine Fläche eingezäunt und kann jetzt von Hundebesitzerinnen und -besitzern mit ihren Vierbeinern genutzt werden. Ein erster Anlauf für solch eine Hundewiese war zuvor gescheitert. Sven Huck