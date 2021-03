per Mail teilen

In Kronau ist jetzt eine neue Rettungswache des Deutschen Roten Kreuzes eingeweiht worden. Die Wache soll dabei helfen, die Notfallabdeckung im nördlichen Landkreis Karlsruhe zu verbessern. Der Bau der Wache war wegen der Einhaltung der Hilfsfristen notwendig geworden. Bislang gab es im nördlichsten Teil des Landkreises Karlsruhe keine eigene Rettungswache. Hilfsfristen, also die Zeit bis ein Rettungswagen am Einsatzort ankommt, konnten deshalb nicht immer eingehalten werden.