Autofahrer auf der B10 in Karlsruhe müssen sich in den kommenden Wochen auf noch mehr Staus und Behinderungen einstellen. Grund sind Sanierungsarbeiten an einem Teilstück der Bundesstraße.

Nach Angaben des Regierungspräsidiums Karlsruhe wird die Bundesstraße ab Freitag auf zweieinhalb Kilometer Länge in Richtung Rheinbrücke saniert. Für rund zwei Millionen Euro wird die Fahrbahn zwischen den Karlsruher Stadtteilen Mühlburg und Knielingen erneuert. Wegen der Einrichtung der Baustelle kam es bereits am Donnerstag in beiden Fahrtrichtungen zu Behinderungen auf der B10, der Südtangente in Karlsruhe. Fahrbahn in marodem Zustand Der Streckenabschnitt wird von rund 80.000 Fahrzeugen täglich stark beansprucht, unter anderem rollen dort Tanklaster zur MiRO-Raffinerie. Für die voraussichtlich bis Mitte September dauernden Arbeiten wird einer der beiden Fahrstreifen auf die Gegenfahrbahn gelegt. Die neue Streckenführung macht ein niedrigeres Tempolimit notwendig. Über die aktuelle Baustellensituation informiert das Mobilitätsportal der Stadt Karlsruhe. Autos stauen sich vor der Rheinbrücke Karlsruhe Maxau SWR Nach Sommerferien weniger Staus in Sicht Die Verkehrslage, auf der unter anderem von Pendlern aus der Südpfalz stark befahrenen Südtangente in Karlsruhe, dürfte sich weiter verschärfen. Stadteinwärts kommt es wegen der parallel laufenden Sanierung des Edeltrudtunnels schon jetzt täglich zu langen Rückstaus. Eine Entspannung ist nach Abschluss der Sanierung im September zu erwarten. Dann sollen auch die Hauptarbeiten am Edeltrudtunnel abgeschlossen sein.