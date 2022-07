Nature and State – so heißt die neue Ausstellung in der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden. Die Schau zeigt ab Samstag Werke unterschiedlichster Künstler, die sich in ihren Werken kritisch mit den Themen Kultur und Natur auseinandersetzen. Viele der zeitgenössischen Kunstwerke setzen sich mit dem Leitmotiv Wasser auseinander. An einem Ort wie Baden-Baden, der eng mit dem Wasser verknüpft ist, thematisieren die Werke den Umgang der Menschen mit der raren Ressource. Es geht aber in der Ausstellung auch um denkbare neue Gesellschaftsformen und um die Frage der Verbindungen zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Auch digitale Kunst und Skulpturen sind in der Ausstellung zu sehen.