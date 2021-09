Baden-Württemberg plant neue Landeserstaufnahmestelle

Baden-Württemberg will in Karlsruhe eine neue Flüchtlingsunterkunft errichten. Außerdem sollen bestehende Standorte ausgebaut werden. Damit soll die Kapazität von derzeit 1.000 auf 2.650 Plätze erhöht werden. Der Neubau der Landeserstaufnahmestellen (LEA) soll in der Schwarzwaldstraße in der Nähe des Hauptbahnhofs entstehen. Neben 500 Plätzen soll hier künftig auch die Verwaltung der LEA untergebracht werden. Der Zeitpunkt für den Baubeginn steht noch nicht fest. Die bestehende LEA in der Durlacher Allee soll ab 2023 saniert werden. Dort gibt es derzeit 500 Plätze für Asylsuchende. Diese Zahl soll auf 1.000 erhöht werden, nachdem das Land die Immobilie in der Oststadt 2020 im Erbbaurecht übernommen hat.