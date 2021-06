In Karlsruhe steht der Baustart der neuen Ditib-Moschee in der Oststadt kurz bevor. Nach jahrelangen Verzögerungen finden aktuell Vorarbeiten zum Abriss des alten Gemeindegebäudes auf dem Gelände statt.

Das alte Gebäude in der Karlsruher Käppelestraße ist bereits entkernt. Der Verein hat in den vergangenen Wochen in Eigenregie das Gebäude ausgeräumt. Nach dem Abriss des Industriebaus kann der Neubau der Ditib-Moschee nach Angaben der Verantwortlichen Mitte Juli beginnen. Rund zwei Jahre Bauzeit wurden für die Moschee veranschlagt. Bis jetzt verlaufe alles nach Plan, so der Sprecher der Karlsruher Ditib-Gemeinde, Türkay Bolat.

Suche nach Ausweichräumen für Gemeindearbeit läuft

Die Ditib-Gemeinde ist weiterhin auf der Suche nach Ausweichräumen, wo sie während der Bauphase ihre Versammlungen und Gebete abhalten kann. Die Gemeindearbeit wird aktuell aus einem Bürogebäude in der Nähe des Baugeländes betreut. Für das Freitagsgebet müssen die Gläubigen derzeit noch auf die Moscheen in der Region ausweichen. Man stehe im Gespräch mit der Stadt um eine Lösung zu finden, so Türkay Bolat.

Das sind die Fakten der geplanten neuen Moschee

Nach diversen Änderungen der Baupläne wird die neue Moschee mit einem Minarett gebaut, das statt 35 nur 28 Meter hoch ist, die Kuppel soll 17 Meter hoch werden. Sie soll über drei Geschosse Platz für 700 Gläubige bieten, inklusive eines großen Versammlungsraums für 300 Menschen. Für die Gestaltung des Baus wurde ein Architekt aus der Region beauftragt.

Die Finanzierung des sechs bis sieben Millionen Euro teuren Projekts war lange noch unklar. Die Gespräche mit einer Bank aus Frankfurt sind demnach inzwischen abgeschlossen.

SWR Reporterin Rebekka Plies über den aktuellen Stand der Moschee:

Stadt erteilte Baugenehmigung im Herbst 2019

Im Oktober 2019 hat die Stadt dann die Baugenehmigung für die neue Ditib-Moschee erteilt. Die Moschee mit einem Minarett soll an der Stelle der bestehenden Zentralmoschee der Gemeinde in der Karlsruher Oststadt entstehen. Ditib hatte den Bauantrag bereits Anfang 2018 gestellt.

Jahrelanger Streit hatte Bauvorhaben verzögert

Bereits 2011 hatte der deutschsprachige Muslimkreis Pläne eines Moscheeneubaus ins Gespräch gebracht. Es folgten Podiumsdiskussionen und Pläne, die auf Widerstand stießen. 2016 folgte ein weiterer Vorstoß von Ditib für einen Neubau im Stadtteil Mühlburg. Nach massiver Kritik, unter anderem durch die Karlsruher CDU, wurden die Pläne gekippt. Für einen weiteren Ansatz mit einem kleineren Bau auf dem Ditib-Gelände in der Oststadt gab die Stadt Karlsruhe vor zwei Jahren dann letztendlich mit der Baugenehmigung grünes Licht.