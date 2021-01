per Mail teilen

Finanzstaatssekretärin Gisela Splett (Grüne) hat am Freitag den Neubau des Finanzamtes Karlsruhe-Stadt offiziell übergeben. Das Land hat in das neue Gebäude rund 27 Millionen Euro investiert. Der Neubau ist in Passivhausweise gebaut und verfügt damit über eine hohe Energieeffizienz. Für die Bürgerinnen und Bürger gibt es im Erdgeschoss zukünftig ein neues Kundenzentrum für Fragen rund um die Steuererklärung. Der Neubau soll bis Ende Januar von allen Beschäftigten bezogen sein.